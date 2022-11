Addio a Domenico Addari.

Olbia saluta Domenico Addari, scomparso recentemente all’età di 64 anni. L’imprenditore, titolare di un negozio di ferramenta vicino all’aeroporto Costa Smeralda, era conosciuto come Mimmo.

Addari, molto stimato in città per il suo carattere e la sua professionalità sul lavoro, sarà ricordato per sempre dagli amici ”come un omone dal cuore tenero”. Lascia una moglie e due figli, che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.

