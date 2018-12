La raccolta dei doni per Natale.

Sta avendo un grande successo “Il Miracolo di Natale”, la manifestazione solidale ideata da Gennaro Longobardi, popolarissimo conduttore di Sardegna 1, che ormai si svolge in tutta la Sardegna. Insieme ad altre associazioni come Libere Energie, Volontariato Vincenziano, Guardian Angels e Centro Umanitario i volontari accolgono i doni per aiutare le tante famiglie olbiesi bisognose.

L’obiettivo è quello di riempire la bellissima scalinata della chiesa di San Simplicio con le donazioni degli olbiesi e rendere più sereno il Natale di chi ha bisogno.Si richiedono generi alimentari a lunga conservazione come riso, pasta, carne in scatola, tonno in scatola, legumi secchi e in scatola, latte Uht, alimenti per bambini, crackers, biscotti, bevande in brick piccoli e giocattoli in buone condizioni. La raccolta si concluderà alle ore 21:00.

