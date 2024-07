Il nuovo Eurospin di Isticcadeddu quasi pronto per l’inaugurazione

Il nuovo Eurospin in dirittura di arrivo a Olbia.

Manca ormai poco alla fine dei lavori del nuovo Eurospin a Olbia. L’azienda ha assunto il personale da inserire nel nuovo punto vendita e nel quartiere periferico di Isticcadeddu si sta per ampliare l’offerta di supermercati.

In pochi anni il rione, che si trova poco più avanti dell’ingresso di Olbia, si è completamente trasformato. Dall’essere sempre stato un quartiere dormitorio tipico di un paesone, ormai Isticcadeddu si sta evolvendo in una zona residenziale cittadina completa di numerosi servizi. Non solo è aumentato il numero di negozi e supermercati nell’ultimo tratto di via Vittorio Veneto, ma anche i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e di diverse rotatorie (più una scuola in progetto) hanno rivoluzionato completamente l’aspetto di viale Vittorio Veneto.

I posti di lavoro.

Sono decine i nuovi posti di lavoro in più a Olbia grazie all’imminente apertura dell’Eurospin in via Vittorio Veneto. Nei giorni precedenti si sono svolti i colloqui per l’assunzione dei dipendenti che lavoreranno nel nuovo supermercato. In città salgono così a 4 gli Eurospin, dove l’apertura più recente è stata quella in viale Aldo Moro, nel nuovo polo commerciale tra via Nicosia e via Mosca.

Il nuovo Lidl.

In città sta arrivando anche un altro supermercato. In viale Aldo Moro sono iniziati i lavori per la realizzazione del secondo Lidl. Sta sorgendo nel cantiere della ex concessionaria Alfa Romeo ormai in disuso da molti anni, accanto alla sede centrale della Tim. Anche questa nuova apertura, assieme a quella di Tecnomat, andrà a incrementare i posti di lavoro a Olbia e viale Aldo Moro cambierà volto, con una nuova attività commerciale.

