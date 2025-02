Moby cede i rimorchiatori a Msc: svolta per il porto di Olbia

I rimorchiatore di Moby a Msc anche al porto di Olbia.

La gestione dei rimorchiatori nei porti sardi, porto di Olbia compreso, subisce una rivoluzione. Il gruppo Onorato ha completato il conferimento della divisione rimorchiatori alla nuova società Rimorchiatori Sardi Srl, controllata inizialmente al 100% da Moby. Questo ramo d’azienda, attivo da oltre trent’anni, comprende una flotta di 14 mezzi e 7 concessioni portuali nei principali scali della Sardegna, tra cui Olbia, Cagliari e Porto Torres.

L’operazione, finalizzata a novembre 2024 e attiva dal primo gennaio 2025, è parte del piano di rientro del debito di Moby verso la Mediterranean Shipping Company (Msc). Il passaggio include un aumento di capitale della nuova società, che porta il valore complessivo del ramo d’azienda a circa 34 milioni di euro secondo le stime di mercato. Rimorchiatori Sardi Srl è destinata a passare sotto il controllo di Medtug, divisione di Msc, segnando un’importante svolta per la gestione portuale della regione.

Col passaggio dei rimorchiatori a MSC, nuove prospettive per il porto di Olbia.

L’accordo coinvolge anche il porto Isola Bianca di Olbia, dove Msc potrebbe assumere un ruolo strategico nella gestione delle infrastrutture. Già in passato, la compagnia aveva mostrato interesse per la stazione marittima e il futuro terminal crociere, considerati elementi chiave per lo sviluppo dello scalo. L’ingresso di Msc avviene in un contesto di necessità di adeguamento delle strutture tecniche e nautiche, come evidenziato da episodi recenti.

Nel 2024, due approdi della nave da crociera Msc Orchestra furono annullati a causa del forte vento e dell’assenza di un secondo rimorchiatore per l’assistenza. Questi episodi hanno spinto la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale a sollecitare un potenziamento della flotta. Con il nuovo accordo, il porto di Olbia mira a garantire una maggiore sicurezza e operatività, rispondendo alle crescenti esigenze legate alle navi di grandi dimensioni e ai cambiamenti climatici.

Con la gestione di Rimorchiatori Sardi, Msc rafforza la sua presenza nei porti sardi, consolidando il proprio ruolo come leader nel settore marittimo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui