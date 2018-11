L’inaugurazione venerdì alle 18.

Sarà inaugurata venerdì pomeriggio la mostra Sentieri di libertà organizzata dal Centro di Salute Mentale della Assl Olbia e dedicata alla montagna terapia, l’attività di trekking ideata per superare le barriere della malattia e favorire l’integrazione sociale dei pazienti.

All’inaugurazione, in programma alle ore 18 presso il Museo Archeologico di Olbia, partecipano: il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi; l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Olbia, Simonetta Lai; il direttore del Dipartimento della Salute Mentale e Dipendenze di Olbia, Salvatore Carai; l’operatore del Centro di Salute Mentale della ASSL Sanluri e referente del progetto di montagna terapia, Ignazio Cossu; l’organizzatore della mostra fotografica Storie di un Attimo, Marco Navone; gli operatori del Centro di Salute Mentale di Olbia Luisa Budroni, Silvia Carai, Giovanni Muretti, Luisella Balletta, Loredana Sanna, Pasquale Piras e Davide Pitzoi. Gli interventi sono moderati da Emanuela Angioni del CSM di Olbia.

Il pubblico interessato, oltre al momento dell’inaugurazione, può visitare l’esposizione nelle giornate di sabato 10 novembre e domenica 11 novembre dallo ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Mercoledì 14 novembre gli operatori del Centro di Salute Mentale incontreranno gli alunni delle scuole superiori per mostrare loro gli scatti fotografici e il docu-film realizzato durante una delle tante escursioni effettuate in questi anni. L’incontro è l’occasione per discutere insieme della validità del progetto di montagna terapia e dell’importanza della sensibilizzazione della collettività rispetto ai temi della salute mentale.

La mostra Sentieri di libertà è allestita da Andalas de Amistade Trekking a.s.d. in collaborazione con la ASSL Sanluri ed è inserita nel contesto della rassegna fotografica Storie di un Attimo organizzata annualmente dal’Associazione Argonauti di Olbia.

