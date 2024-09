Morto Salvatorico Valleri storico sindacalista di Olbia

A Olbia l’addio a Salvatorico Valleri.

Olbia dice addio a Salvatorico Valleri, storico sindacalista e figura di spicco del socialismo locale. Nato ad Arzachena nel 1931 e dipendente dell’Arst per gran parte della sua vita, Valleri lasciò la Cgil per fondare la Uil in città, distinguendosi per il suo impegno nelle battaglie sindacali.

Oltre a essere stato uno degli ultimi amici del sindaco socialista Alessandro Nanni, perseguitato dal fascismo e scomparso nel 1964, Valleri custodiva con affetto una sedia appartenuta a lui.

