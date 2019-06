Murales per decorare le pareti di Olbia, la sfida del sindaco Nizzi

Altri spazi per i murales a Olbia.

Nuovi spazi dedicati a tutti gli street artists di Olbia. Dopo quelli realizzati nell’area del mercatino del martedì “Porto Romano”, dove le pareti di recinzione sono state decorate con dei murales, ora il sindaco Settimo Nizzi ha annunciato di voler estendere la superficie dedicata a questa nuova modalità espressiva anche alle zone attorno allo skatepark.

“Vogliamo – sostiene il primo cittadino di Olbia – continuare il progetto legato alla decorazione dei muri con dei murales. Dopo quelli realizzato nell’area del mercatino del martedì, infatti, vorremo destinare ulteriori superfici a questi artisti, come quelle dei palazzi posti di fronte allo skatepark. Tuttavia, per questo progetto dovremmo aspettare ancora, perché sono in corso dei lavori di manutenzione degli stessi edifici”.

“A tal fine – conclude il sindaco Nizzi – ci occuperemo di recuperare un muro posto qui vicino che i ragazzi e non solo stanno buttando giù, destinandolo sempre ai murales”.

(Visited 82 times, 82 visits today)