Il nuovo centro di aggregazione a Murta Maria.

Il progetto del centro di aggregazione di Murta Maria era bloccato dal 2021 perché il terreno dove doveva sorgere non era adeguato. Ma ora la realizzazione del servizio parrocchiale di San Paolo Apostolo è stata sbloccata da parte dell’amministrazione comunale di Olbia, individuando un’altra area.

Il terreno di 700 ettari, poco distante dalla chiesa, ospiterà la sede del nuovo centro di aggregazione, che sarà costruito grazie alle donazioni alla parrocchia. Nel nuovo centro ci sarà anche una biblioteca, un centro di accoglienza ed una ludoteca. “Abbiamo portato in commissione urbanistica l’assegnazione – ha detto il presidente della commissione urbanistica Bastianino Monni – dell’area standard con parere tecnico favorevole e tutti i componenti della commissione”.

“Oggi sosteniamo un intervento importantissimo che dimostra attenzione alle frazioni della città – ha detto la consigliera di Forza Italia Maria Antonietta Cossu -, non possiamo che rallegrarci per un servizio che sarà importante per i giovani per ridurre il disagio giovanile nelle periferie”.

