Aumentano gli arrivi al porto di Olbia.

“Le navi sono piene, vediamo il movimento che ci aspettavamo. È una spinta alla ripartenza”. Parola del sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Ed in effetti, in base ai dati comunicati dagli arrivi, la nave Tirrenia arrivata, questa mattina, da Civitavecchia ha viaggiato, per la prima volta, a pieno carico, cioè completa.

Certo, si sa già che non ci si potrà aspettare i numeri dell’anno scorso dal punto di vista dei turisti. Gli sbarchi sono, per forza di cose, nettamente inferiori. Ma quello di stamattina è sicuramente un segnale positivo che farà bene all’economia della città.

Anche per le altre compagnie di navigazione il numero di passeggeri è aumentato notevolmente. A tutte le persone sbarcate, sia in auto che a piedi, è stato fatto il controllo della temperatura. Un altro segnale che la stagione estiva è iniziata lo si può avere frequentando le spiagge. La tipica intonazione della Gallura si mescola con quelle dell’altra parte del Tirreno e non solo.

