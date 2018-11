Negozi in centro a Olbia sempre aperti: da oggi inizia l’orario continuato

L’orario continuato arriva la centro.

L’inverno si avvicina, ed è tempo di rinnovare il proprio guardaroba o magari approfittare delle aperture straordinarie per poter fare i propri acquisti in tutta comodità. Oggi il consorzio dei commercianti IoCentro, presieduto da Gianni Ponsanu, ha inaugurato l’orario continuato nel centro storico di Olbia. Sono 32 le attività commerciali di tutto corso Umberto che resteranno aperte dalle 10.00 alle 19.00.

“E’ un’idea che abbiamo da tempo e abbiamo deciso di mettere in atto- afferma Gianni Ponsanu- Al centro il 50% delle attività è food quindi abbiamo pensato che all’ora di pranzo una volta che un cliente mangia può dedicarsi allo shopping.” Sino oggi, infatti, dalle 13.00 alle ore 16.00 la maggior parte dei negozi del centro erano chiusi per la pausa pranzo.

E Ponsanu conclude: “Inoltre vogliamo andare incontro a chi lavora e ha quelle per libere per poter acquistare. Sono tre mesi di prova. Le nostre commesse e i nostri commessi alle ore 19 potranno godersi la loro famiglia. E’ un test per tutti noi che stiamo mettendo in atto con l’aiuto dell’amministrazione e speriamo che funzioni”.

