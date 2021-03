Lo sviluppo della Marina di Portisco.

Stop allo sviluppo del porto della Marina di Portisco, il Comune di Olbia e la Commissione urbanistica dicono di no. La località resta in zona H2, per cui non è previsto un ampliamento del porto turistico. Oggi nel terzo appuntamento del Puc in Consiglio comunale si è discusso di questa decisione, che non è piaciuta alla minoranza. “Ritengo che la Marina di Portisco sia importante visto che oggi c’è una crescita della nautica – ha detto il consigliere di opposizione Antonio Loriga -. Vedo che nel Puc avete avuto il coraggio di raddoppiare il porto di Sa Marienedda, non vedo perché qui non si dia una mano alla crescita del porto. Mi sembra una disparità di trattamento”.

“Li c’è un salto di quota di 30 metri. È una scelta di tipo strutturale, perché per ampliare si deve aprire un fronte di scavo che diventerebbe davvero ciclopico”, ha risposto il presidente del Consiglio comunale Giampiero Mura. La maggioranza ha ritenuto, inoltre, che banchinare la costa in quella parte di territorio non sarebbe una buona idea ambientale. “Il richiedente non ha chiesto di banchinare – replica il consigliere di minoranza Gaspare Piccinnu -, ma di sviluppare la parte retrostante per avere più servizi nel porto già esistente”.

