Le dichiarazioni del sindaco di Olbia.

Sulle strade di Olbia è comparso il cartellone a sostegno di Navone che gioca con il nome del sindaco Settimo Nizzi. Nel manifesto elettorale, appartenente alla lista Liberi Olbia del candidato avversario delle prossime elezioni comunale Augusto Navone, c’è scritto “Il nostro Settimo Comandamento”.

Un cartellone che non è stato gradito dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il quale ha colto un attacco personale. “Chiedo di limitare gli attacchi personali in campagna elettorale – ha detto Nizzi durante il Consiglio comunale –. Se volete dire che sono ladro, dovreste vergognarvi a stare assieme a certa gente. lo conosco bene il settimo comandamento e mi guardo allo specchio sapendo cosa ho fatto nella vita. Vi fate molto male se utilizzate questa strada. Non sono disposto ad accettare una campagna di questo genere”.

(Visited 173 times, 173 visits today)