Nizzi invita i cittadini di Olbia alla commemorazione dei Caduti

27 Ottobre 2025

di Pietro Chiaese

Il sindaco Nizzi annuncia la commemorazione dei Caduti per il 4 novembre a Olbia

Il 4 novembre si avvicina e il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, invita i cittadini alla commemorazione dei caduti.

“Il sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, le associazioni combattentistiche e d’arma – si legge nell’avviso – in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, invitano tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia di commemorazione dei Caduti che si svolgerà in Olbia il giorno
martedì 4 novembre 2025.

Il programma della manifestazione:

  • 10,45 – Raduno dei partecipanti in piazza Regina Margherita. Formazione del corteo sfilata per
    raggiungere il Monumento ai Caduti
  • 11,00 celebrazione della messa e deposizione delle corone floreali.
