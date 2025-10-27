Il sindaco Nizzi annuncia la commemorazione dei Caduti per il 4 novembre a Olbia
Il 4 novembre si avvicina e il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, invita i cittadini alla commemorazione dei caduti.
“Il sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, le associazioni combattentistiche e d’arma – si legge nell’avviso – in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, invitano tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia di commemorazione dei Caduti che si svolgerà in Olbia il giorno
martedì 4 novembre 2025.
Il programma della manifestazione:
- 10,45 – Raduno dei partecipanti in piazza Regina Margherita. Formazione del corteo sfilata per
raggiungere il Monumento ai Caduti
- 11,00 celebrazione della messa e deposizione delle corone floreali.