L’opera di Irene Recino trasforma il parco Fausto Noce in galleria d’arte

Al parco Fausto Noce di Olbia l’installazione di Irene Recino.

Al parco Fausto Noce di Olbia arriva l’arte. È stata allestita l’opera di Irene Recino, intitolata “Esseri temporali”. Una sorta di albero, sulla quale sono state collocate quattro realizzazioni pittoriche che rappresentano Elena di Gallura, vissuta tra il 1100 e il 1200, prima donna a salire su un trono sardo; Claudia Attela schiava, divenuta poi libera, che fu concubina di Nerone; Ercole, leggendario eroe/dio; Iolao, mitico eroe tebano, nipote di Ercole.

”L’opera – spiega l’artista Irene Recino – unisce il concetto di tempo a quello di spazio, mettendo in relazione i quattro personaggi vissuti in epoche diverse in uno spazio condiviso, dove i soggetti rappresentati possono idealmente dialogare, mettendo a confronto storia e leggenda sotto gli occhi dei fruitori del parco, che diventano spettatori”.

L’opera è molto rappresentativa per la città di Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi ha dichiarato di essere orgoglioso di accogliere l’istallazione. Il progetto rende il parco un luogo anche culturale e simbolico, spiegando il perché è stata inserita al parco. ”Questa installazione rappresenta un ponte tra epoche, storie e miti, e invita i cittadini a riscoprire il valore del tempo e dello spazio condiviso – ha detto Nizzi -. La scelta di collocare l’opera al Fausto Noce non è casuale: crediamo fortemente nella valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di incontro, riflessione e bellezza. L’opera ci ricorda che la storia e la leggenda non sono solo patrimonio da custodire, ma strumenti per comprendere il presente e immaginare il futuro. Ringraziamo l’artista per aver condiviso la sua opera con la comunità e invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a lasciarsi ispirare da questa esperienza”.

