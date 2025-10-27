Tempio dice addio a Vanna Maria, aveva compiuto da poco 65 anni

Addio a Vanna Maria Serra.

Aveva da poco compiuto 65 anni Vanna Maria Serra, pensionata molto conosciuta a Tempio Pausania e a Olbia. La sua scomparsa prematura, a causa di una malattia, ha rattristato tantissimo i suoi conoscenti, che si sono stretti nel dolore dei suoi famigliari.

La donna era nata il 28 settembre del 1960 ed è volata via a meno di un mese dal suo 65esimo compleanno. La 65enne lascia un marito e quattro fratelli. I funerali di Vanna Maria si sono tenuti oggi, 27 ottobre, nella chiesa di San Giuseppe di Tempio, dove parenti e conoscenti hanno dato l’ultimo saluto alla loro cara scomparsa.

