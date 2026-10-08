Sanità Gallura, Nizzi eletto presidente della conferenza socio-sanitaria

Settimo Nizzi alla guida della conferenza socio-sanitaria affiancato dalla sindaca di Tempio.

Il sindaco di Olbia e presidente della Provincia, Settimo Nizzi, guiderà la conferenza socio-sanitaria dell‘Asl Gallura come stabilito dalla legge. Sarà affiancato dalla neosindaca di Tempio, Gianna Masu, e da tre rappresentanti dei due distretti ancora da designare, come recepito al termine della conferenza dei sindaci.

Durante l’incontro durato quasi due ore, incentrato principalmente sull’intervento del direttore generale Antonio Irione, si è tracciato il bilancio dell’estate sull’Asl Gallura. Si è parlato anche del piano d’azione per contrastare i problemi principali della sanità locale, come la carenza di personale e le lunghe liste di attesa.

Il bilancio.

Il pronto soccorso di Olbia ha registrato un boom di accessi, circa 20.000 persone nei mesi estivi. Tredici mila i pazienti presi in carico dall’ospedale Giovanni Paolo II, nonostante la carenza di organico. È emersa in particolare la crisi di alcuni reparti fondamentali per il territorio della Gallura, come la Pediatria e Psichiatria. Tuttavia, ci sono stati anche miglioramenti, sopratutto sul reparto Maternità. Nel presidio di Olbia sono ripresi i parti con anelgesia, così le donne olbiesi e galluresi finalmente potranno di nuovo partorire senza dolore.

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