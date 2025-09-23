Nizzi vieta gli ombrelloni hawaiani a Olbia: “Inquinano il mare”

Un’ordinanza che vieta gli ombrelloni hawaiani a Olbia.

Il Comune di Olbia si porta avanti per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente marino. Con un’ordinanza, firmata oggi 23 settembre, il sindaco Settimo Nizzi, ha dichiarato guerra agli ombrelloni in stile hawaiano in rafia sintetica, poliammide e derivati della viscosa, negli stabilimenti balneari e lidi del territorio comunale.

La decisione riguarda il materiale utilizzato dagli ombrelloni, composto da microplastiche che possono mettere a serio rischio il delicato ecosistema marino. Così commenta il sindaco Settimo Nizzi: ”Questa ordinanza rappresenta un passo importante nel percorso che la nostra amministrazione ha intrapreso da tempo per la salvaguardia dell’ambiente. Gli ombrelloni in rafia sintetica, apparentemente innocui, si rivelano un pericolo silenzioso per le nostre spiagge e per la fauna marina. I filamenti plastici che rilasciano si mescolano alla sabbia e alla vegetazione, causando danni irreversibili”.



”Abbiamo il dovere di preservare il nostro patrimonio naturale, non solo per chi vive Olbia ogni giorno, ma anche per le future generazioni e per i tanti visitatori che scelgono il nostro territorio per la sua bellezza e autenticità. Invitiamo tutti gli operatori balneari a sostituire gli ombrelloni in stile hawaiano con soluzioni eco-compatibili, contribuendo così a rendere Olbia un modello di sostenibilità e rispetto per l’ambiente”, conclude il primo cittadino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui