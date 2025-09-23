Il maltempo persiste in Gallura, prorogata l’allerta meteo

L’allerta meteo per maltempo in Gallura.

Il maltempo non molla la Gallura. La Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo avviso di criticità per il territorio, con una fase operativa regionale di “attenzione”. In Gallura, infatti, sono previste piogge e l’allerta diramata riguarda il rischio idraulico, idrogeologico e temporali.

L’allerta, di livello ordinario (codice giallo), è valido dalle ore 15 di ieri, lunedì 22 settembre, fino alle 23:59 di martedì 23 settembre 2025, in proroga rispetto alla precedente comunicazione. La Protezione civile ha invitato la popolazione a prestare la massima prudenza, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, attraversamenti e sottopassi, che potrebbero allagarsi rapidamente.

Si raccomanda inoltre di evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni temporaleschi più intensi e di non sostare in aree a rischio frana o esondazione. Per informazioni aggiornate e per consultare le norme di autoprotezione, è possibile visitare il sito ufficiale della Protezione Civile Regionale: www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/.

