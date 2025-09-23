Olbia dice addio a Mauro Palmendola, aveva solo 57 anni

Addio a Mauro Palmendola.
Olbia è in lutto per la scomparsa prematura di Mauro Palmendola, venuto a mancare all’età di soli 57 anni. Una notizia che ha scosso profondamente la comunità, lasciando nello sconforto la moglie e le due figlie, oltre agli amici e conoscenti che lo hanno stimato e apprezzato nel corso della sua vita.
In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto che stanno giungendo alla famiglia, testimonianza del grande legame che Mauro aveva saputo creare con le persone che lo hanno conosciuto. Ricordi, parole di vicinanza e pensieri commossi si susseguono sui social e non solo, segno di quanto fosse benvoluto.
I funerali di Mauro Palmendola si terranno mercoledì 24 settembre, alle ore 16:30. Il corteo funebre partirà dalla casa dell’estinto, in via Zandonai 17, per dirigersi verso la Basilica di San Simplicio, dove verrà celebrata la cerimonia religiosa.