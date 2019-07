Il concerto di Mahmood e Subsonica.

Non solo tatuaggi per l’Olbia Tattoo Show. Nell’aerea antistante il Museo sarà allestita la zona food e ristoro, con un palco che ospiterà musica e dj set tutte le sere, e lo spettacolare “Muro della Morte”, un nome altisonante per uno spettacolo divertente e assolutamente sicuro che trae le sue origini negli Stati Uniti nei primi del ‘900, e vede dei motociclisti/acrobati sfrecciare all’interno di una sorta di botte sulle pareti verticali.



A incorniciare l’apertura dell’Olbia Tattoo Show, il 19 luglio ci saranno spettacolari fuochi d’artificio che partiranno dal mare per illuminare il cielo della città, e poi musica con gli Anestetica.

Sabato 20 luglio ad esibirsi sarà Francesco Piu con il suo trio e i Second Youth, per poi proseguire con i dj set di DJ Uovo e i Pasta Boys.



Il grande show è previsto per domenica 21 luglio, quando, dopo l’apertura del giovanissimo olbiese Take1 nell’area food, si accenderanno le luci del grande palco allestito nell’area del molo Brin, per il concerto di Mahmood e Subsonica. Cantautore da record il primo, vincitore di Sanremo e secondo ai prestigiosi Eurovision, con video che superano i 100 milioni di visualizzazioni, band elettro rock italiana la seconda, vent’anni di carriera alle spalle, successi indelebili e un nuovo disco, “8”, che presenteranno ad Olbia.A continuare la serata sarà poi DJ Aniram, giovane produttrice musicale italiana, amatissima dal popolo della notte.



Lunedì 22 luglio sul palco dell’area food saliranno Nanni Groove con il suo trio e Luca Martelli con Ride Gorilla, lo spettacolo elettropunk che il batterista di Litfiba, Giorgio Canali & Rossofuoco e Mezzosangue sta portando con grande successo in giro per l’Europa.Ancora musica il 23 luglio con la serata Nuovo Parco degli storici DJ Olbiesi.



