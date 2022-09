L’ironia sull’avviso nel supermercato di Olbia.

“Gentili clienti vi preghiamo di non spibionare l’uva, grazie”. Questo avviso è apparso in un supermercato di viale Aldo Moro a Olbia, che avverte i clienti di non staccare i grappoli, scatenando in poco tempo l’ironia del web.

Un cliente del punto vendita, infatti, lo ha fotografato e lo ha postato sui social, facendo incetta di reazioni divertite. L’avviso non può fare che piacere ai linguisti locali, poiché dimostra come il sardo sia ancora largamente parlato anche in una città come Olbia, nonostante la crescita e il ricambio generazionale degli ultimi anni.