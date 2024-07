La nuova ambulanza della Croce Blu San Pantaleo.

Dopo quasi 50 anni di servizio alla comunità con i suoi volontari, la Croce Blu di Sassari ha lanciato una nuova iniziativa: l’apertura di una sede in Gallura, a San Pantaleo. Questa non sarà una semplice sezione staccata, ma una nuova Organizzazione di Volontariato con sede legale a Olbia, situata nel suggestivo borgo di San Pantaleo, una scelta strategica vista l’assenza di servizi di ambulanza per emergenze e trasporti sanitari nella zona, che durante l’estate vede l’afflusso di decine di migliaia di turisti.

A fine maggio è nata la “Croce Blu San Pantaleo Odv“, che ha iniziato le sue attività a Porto Cervo dai primi di giugno, collaborando con la Croce Blu di Sassari. Quest’ultima è attiva da 15 anni come servizio ambulanza dei Servizi Medici Costa Smeralda e partner dello Yacht Club Costa Smeralda per la prestigiosa stagione delle regate.

Si prevede che la Croce Blu San Pantaleo possa operare nella sua sede definitiva entro fine settembre, offrendo servizi di trasporto sanitario, visite, dimissioni e trasferimenti sanitari. I dirigenti della nuova organizzazione portano con sé decenni di esperienza maturata con la Croce Blu di Sassari, che è diventata un punto di riferimento a livello regionale. Anche le attività di supporto alla popolazione, come i corsi di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare con l’uso del defibrillatore, saranno offerte in collaborazione con centri di formazione riconosciuti.

L’obiettivo è che la Croce Blu San Pantaleo diventi una parte integrante della vita del borgo, supportando sia i residenti che i lavoratori durante tutto l’anno. Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale l’accoglienza della popolazione e il coinvolgimento dei giovani e meno giovani come volontari, dedicando alcune ore del loro tempo a questa nuova organizzazione. L’associazione non intende competere con le altre associazioni della zona, ma piuttosto collaborare e supportarle in caso di necessità.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il presidente Pier Paolo Pintus al numero 393/9684402.

