Avis e Mater Olbia ancora insieme per una giornata di raccolta del sangue

L’appuntamento il 18 luglio a Olbia.

L’Ospedale Mater Olbia e l’Avis Olbia organizzano una nuova giornata dedicata alla raccolta di sangue, prevista per giovedì 18 luglio. L’evento si terrà dalle ore 8 alle ore 12 presso l’ospedale situato in Strada Statale 125 a Olbia.



L’appello è rivolto a tutti i cittadini, affinché partecipino a questo importante evento che ha l’obiettivo di raccogliere sangue per far fronte alle emergenze sanitarie e supportare chi è in stato di necessità. Le prime donazioni sono particolarmente importanti e saranno accettate fino alle ore 10:30. L’iniziativa è molto importante, sopratutto in estate, periodo in cui le scorte di sangue tendono a diminuire drasticamente, rendendo ancora più cruciale il contributo di ciascun donatore.



