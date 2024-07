Popolazione e ricchezza: la fotografia dei comuni della Gallura

Relazione tra popolazione e ricchezza in Gallura

Le dinamiche relative a popolazione e ricchezza dei comuni della Gallura sono presenti nell’edizione 2024 del rapporto Mete, a cura del Crei e dell’Acli. L’indagine ha riguardato tutte le regioni storiche e le province dell’isola, la maggior parte delle quali ha perso popolazione rispetto al 2004 e al 2023. La Gallura è una tra le poche ad esser cresciute: in relazione al 2004, del +15,37%, mentre in relazione all’ultimo anno, del +0,31%.

L’indagine ha poi incrociato i dati relativi alla popolazione con quelli economici, considerando le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 su redditi 2022. Usando il dato medio per contribuente dichiarante, ha poi messo a confronto la classifica dei comuni per reddito superiore con quella dei comuni più popolosi. Nella lista dei comuni più ricchi, ce ne sono alcuni che mancano in quella dei più popolosi. Questo è il caso di Golfo Aranci, che in Gallura, è il più ricco con un reddito imponibile medio di 22.062,76 euro (5° posto). A seguire San Teodoro (11° posto) con 20.602,63 e Loiri Porto San Paolo (19° posto) con 20.140,52. Olbia, che rientra tra i comuni più popolosi di tutta la Sardegna superando i 60.000 residenti, nella classifica dei più ricchi si posiziona al 19° posto con un reddito di 20.151,52 euro.

Anche considerando il reddito pro-capite, cioè l’imponibile diviso per il totale dei residenti in un comune, Golfo Aranci rimane il comune più ricco in Gallura e il terzo più ricco nell’isola, dopo Cagliari e Stintino. San Teodoro si piazza al 10° posto, Arzachena al 12°, Loiri Porto San Paolo al 13°, mentre Olbia occupa solo la 22esima posizione. A condizionare la classifica è la presenza di centri amministrativi, che possiedono le infrastrutture legate alla mobilità e i principali servizi di istruzione e sanità, di centri industriali e di quelli a forte vocazione turistica.

