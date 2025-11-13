Nuova condotta idrica a Olbia, problemi con l’acqua

Problemi con l’acqua a Olbia.

A Olbia, martedì 18 novembre, è previsto l’allacciamento di una nuova condotta idrica in ghisa all’incrocio tra via Vela e via Lanfranco, collegandola alla rete di distribuzione già esistente. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico destinato alle utenze interessate, dalle 8:30 alle 16.

L’intervento comporterà interruzioni nell’erogazione dell’acqua per le abitazioni situate in via Vela, via Lanfranco, via Tibaldi, via Verrocchio, via Antelami, via Lamberti e via Talenti per l’intera fascia oraria indicata. Nelle vie Aldo Moro, Veronese e nelle relative parallele e traverse, la sospensione interesserà invece il periodo compreso tra le 8:30 e le 12.

Il personale tecnico impegnato sul campo provvederà a regolare i flussi dai serbatoi, cercando di ottimizzare le riserve idriche disponibili e ridurre al minimo i disagi per la popolazione servita. Gli operatori hanno programmato tutte le attività necessarie per completare i lavori entro le ore 16, ma eventuali imprevisti potrebbero posticipare la conclusione; in tal caso, l’erogazione sarà ripristinata entro le 18, senza ulteriori avvisi.

Si segnala che, a seguito delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte, al riavvio del flusso potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua distribuita. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche al programma previsto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui