Un grosso cinghiale beccato a passeggio nella piazza di Palau

Nella piazza di Palau un cinghiale a passeggio.

A Palau, poco dopo le 22 di ieri sera, un grosso cinghiale è stato avvistato mentre scendeva le scale in piazza Fresi. La segnalazione è stata diffusa da un utente sul gruppo “Palaesi Attivi“. Non si tratta tuttavia di un episodio isolato. Nelle settimane precedenti altri avvistamenti erano stati registrati in via Galaeta e via Bortigiadas, una presenza sempre più frequente di questi animali nelle zone urbane.

La questione dei cinghiali assume una dimensione drammatica se si considera l’incidente avvenuto lo scorso sabato sulla Sassari-Olbia, costato la vita a Ciriaco Meloni, 44enne originario di Bitti. L’uomo, ortopedico di professione, stava percorrendo la statale in direzione di Olbia, nel tratto che attraversa il comune di Ploaghe, quando un cinghiale ha attraversato improvvisamente la carreggiata. Dopo l’impatto, l’auto di Meloni si è ribaltata più volte. I soccorsi, pur tempestivi, non hanno potuto salvargli la vita.

Questo tragico episodio ha riportato all’attenzione l’emergenza legata alla crescente presenza di cinghiali in aree abitate e lungo le strade, un problema che al momento resta irrisolto e che continua a suscitare preoccupazione tra i cittadini.

