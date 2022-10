La nuova palestra all’aperto di Olbia.

Ora Olbia ha una palestra completa all’aperto sullo spettacolare waterfront cittadino e sotto il ponte di via Genova. Un altro angolo per permettere a tutti, giovani o meno, di potersi allenare e che si aggiunge ai jungle tree inaugurati lo scorso anno in piazza Crispi e ai macchinari presenti al parco Fausto Noce.

L’ultimo spazio fitness inaugurato è il “senior”, ovvero dedicato alle persone più adulte. Questo comprende un macchinario per allenare i pettorali, uno per allenare l’addome e l’altro per il dorso. Vicino a questi un cubo per fare esercizi di cross fit. Il pavimento anti-trauma permette di poter utilizzare tutta la superficie per allenarsi in sicurezza. Accanto ai macchinari, più semplici per le persone alle prime armi e per i più anziani, ci sono tre attrezzi, un po’ più impegnativi, da calisthenics, per allenare il dorso, i tricipiti, l’addome e altri gruppi muscolari.

Nella nuova area fitness c’è anche un altro jungle tree, più basso e più semplice di quelli inaugurati nel 2021. Si chiama così perché permette di poter svolgere arrampicate, come in natura. Questo permette l’allenamento della muscolatura in sicurezza. La nuova palestra all’aperto comprende dei nuovi bagni, che apriranno a breve e si potranno utilizzare con gettoni da 50 centesimi.

