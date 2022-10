Gara d’appalto di Abbanoa per la rete idrica di La Maddalena

Abbanoa annuncia che è pronta la gara d’appalto per realizzare a La Maddalena nuove condotte e opere di ingegnerizzazione della rete idrica. Da parte dell’Ente di governo d’ambito della Sardegna mancava solo il via libera al progetto definitivo esecutivo e il parere positivo è arrivato in questi giorni. Ora il gestore unico del servizio idrico potrà finalmente procedere con l’affidamento dei lavori con l’indizione del bando nelle prossime settimane.

I fondi di Abbanoa

Si tratta di un investimento complessivo di circa un milione di euro. Risorse che Abbanoa ha ottenuto tramite il Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione, Fsc. Negli ultimi anni a La Maddalenaci sono stati numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture. Ma anche la dismissione di condotte vecchie con l’arrivo di tubazioni moderne

Gli interventi a La Maddalena

Gli interventi da realizzare col nuovo appalto riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione. Saranno sostituite le condotte in via Benvenuto Cellini e in via Fornace e installate delle innovative valvole di regolazione della pressione e misura della portata. Consentiranno di distrettualizzare l’intero sistema idrico del centro abitato: queste apparecchiature saranno installate negli snodi di via Cairoli angolo via Balbo, via Terralugiana angolo via Livenza, via Amendola/Ammiraglio Mirabello e in via Nazario Sauro.

La rete di distribuzione cittadina si estende per circa 45 chilometri ed è alimentata da 5 differenti serbatoi: Mongiardino, Puntavilla, Moneta, Sasso Rosso e Crocetta. L’approvvigionamento è garantito tramite le condotte sottomarine in arrivo da Palau, Puzzoni e Caprera. La Maddalena è uno dei primi trenta Comuni della Sardegna dove si porta avanti il progetto “Reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite.

