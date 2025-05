Nuova rotatoria a Olbia: ecco in quale incrocio sorgerà

Olbia avrà una nuova rotatoria.

Ci sarà una nuova rotatoria a Olbia. Il 28 maggio, alle ore 12, si è riunita la Giunta comunale per l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Roma e via Lituania. L’intervento rientra nell’ambito dell’“Accordo Quadro – Manutenzione e sistemazione viaria del territorio comunale di Olbia”.

Il progetto esecutivo complessivo per l’intera manutenzione e sistemazione viaria comunale era stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 327 del 1° settembre 2023, per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro, di cui 1.596.500 euro destinati ai lavori e 403.500 euro come somme a disposizione della stazione appaltante.

Con l’approvazione odierna del progetto esecutivo della rotatoria via Roma/via Lituania, l’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo concreto verso il miglioramento della mobilità urbana, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli incroci più critici e al miglioramento della fluidità del traffico in un’area nevralgica della città.

