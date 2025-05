Pestò un turista in discoteca a San Teodoro, rintracciato e denunciato 21enne di Olbia

Identificato dopo dieci mesi un 21enne di Olbia che provocò lesioni permanenti a un turista in discoteca a San Teodoro

La sua furia procurò lesioni permanenti a un giovane milanese in discoteca a San Teodoro, identificato dopo oltre 300 giorni un 21enne di Olbia. Le indagini dei carabinieri sono state lunghe ma hanno portato a individuare il protagonista dell’aggressione nel locale di via Cala D’Ambra. La vittima è un 21enne turista milanese che finì all’ospedale di Olbia e ha riportato lesioni permanenti al volto e ai denti.

Secondo la ricostruzione dei militari della Tenenza di San Teodoro tutto sarebbe nato da pesanti apprezzamenti che il giovane olbiese avrebbe rivolto a una ragazza. Erano più o meno le 3 del mattino dell’11 luglio 2024 quando il fidanzato era intervenuto per difenderla. La reazione dell’olbiese sarebbe stata particolarmente violenta, l’avrebbe aggredito con calci e pugni fino a farlo finire al Pronto soccorso. Le indagini sono state complicate dal fatto che dopo le violenze non sarebbe stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un 21enne era stato trasportato in ospedale a Olbia mentre l’altro si era dileguato.

“Determinanti per il risultato investigativo dei carabinieri la collaborazione di taluni giovani testimoni – spiegano dal Comando provinciale di Nuoro – nonché i complessi accertamenti condotti anche sui social network, dai quali è stato possibile acquisire ulteriori elementi indiziari circa il presunto autore”. Ci sono così voluti dieci mesi per individuare l’aggressore e ora per il 21enne olbiese è scattata una denuncia per lesioni personali aggravate.

