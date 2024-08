Al via la nuova stagione sportiva della Virtus Olbia Pallacanestro

La nuova stagione della Virtus Olbia Pallacanestro.

La Asd Virtus Olbia Pallacanestro è pronta a inaugurare la nuova stagione sportiva, con inizio delle attività fissato per il 4 settembre. La giovane società olbiese si appresta a ripartire con un programma ricco di novità e con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani e adulti nella pratica della pallacanestro.

Il settore mini-basket della Virtus Olbia, dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni, copre tutte le annate, garantendo un’offerta formativa completa per i più piccoli. A guidare questo settore con passione e competenza sarà sempre Nicola Basanisi, affiancato da un team di istruttori esperti: Renato Rossi, Davide Lecis, Daniele Perra e Dalila Deriu.

Il settore giovanile vedrà invece la partecipazione della Virtus Olbia ai campionati Under 13 e Under 15, con il responsabile Giovanni Pazzola e gli allenatori Alessio Lai e Roberto Vitiello.

La Virtus continua il suo lavoro di formazione giovanile basato sui valori fondamentali che sono divertimento, passione e impegno, principi che guidano ogni attività della società e la sua filosofia basata sul coinvolgimento attivo e sulla comunicazione costante con le famiglie e i collaboratori, elementi chiave per garantire la crescita e il benessere degli atleti.

Una delle principali novità della stagione è l’iscrizione della squadra senior al campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione), sotto la guida di Coach Pazzola. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la società, che mira a consolidare la propria presenza nel panorama del basket provinciale e regionale.

Inoltre, la Virtus Olbia non dimentica il basket femminile, continuando a promuovere con entusiasmo sia il settore under sia quello senior. La società è infatti determinata a offrire opportunità di crescita sportiva anche alle giovani atlete e alle giocatrici più esperte, contribuendo così alla diffusione della pallacanestro tra le donne.

Le iscrizioni per la nuova stagione sono già aperte. Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi a Nicola Basanisi (Mini-Basket) al numero 3389773176 e a Giovanni Pazzola (Settore Under) al numero 328/1816529.

