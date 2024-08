Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo quali eventi sono in programma per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

Sabato 31 agosto alle 11 importante conferenza dal titolo “Le Nuove Sfide dell’UNPLI” presso il Cervo Conferece Center in via Porto Vecchio. Interventi e temi importanti durante l’incontro. Per visionare il programma completo https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/conferenza-nuove-sfide-unpli-porto-cervo/

Continuano gli eventi dell’estate a Golfo Aranci con il Simposio del Folklore Sardo sabato 31 agosto alle 21. Un evento imperdibile che celebra la ricca tradizione culturale della Sardegna. Questa serata speciale vedrà la partecipazione di gruppi folkloristici provenienti da diverse parti dell’isola, pronti a esibirsi in canti, balli e costumi tradizionali che raccontano la storia e l’anima della Sardegna. Per ulteriori informazioni sull’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/simposio-folklore-sardo-golfo-aranci/

Merita certamente menzione tra gli eventi del fine settimana la Festa Latina che si svolgerà a Golfo Aranci a partire dal 30 agosto fino al 5 settembre. Le giornate di sabato 31 agosto e di domenica 1 settembre sono quindi interessate dall’evento in cui i ritmi caraibici saranno i protagonisti assoluti. Cibo, musica e danze che faranno vivere un’esperienza unica. Luogo dell’evento piazza Cossiga, a partire dalle 18.

Palau invece propone la festa della Madonna del Mare. Vediamo il programma di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

Sabato 31 agosto

ore 18:30 – Chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie – Vespri Solenni

ore 19 – Chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie – Santa Messa animata dal coro San Simplicio di Olbia

ore 21:30 – Piazza due Palme – Spettacolo di cabaret con Dado

a seguire – Piazza due Palme – Musica live con i Puto Malto

Domenica 1 settembre

ore 17:30 nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie – Vespri Solenni

ore 18 nella Chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie – Santa messa solenne in onore della Madonna del mare e San Mauro Abate, animata dal coro parrocchiale San Mauro a seguire – Vie del paese e in mare – Processione con il simulacro della Madonna del mare, accompagnata dalla banda musicale, da cavalieri, bandiere, carro coi buoi con il simulacro della Santa.

A seguire:

Imbarco del simulacro sulla motovedetta dei Carabinieri, previsto lancio di un omaggio floreale dall’aereo. Deposizione in mare della corona in memoria dei caduti nella Rada di Mezzo Schifo (La Sciumara)

Intrattenimento con le launeddas per le vie del paese.

ore 21– Piazza due Palme – Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria

ore 22– Piazza due Palme – Dance Festival Show

ore 24 – Porto commerciale e porto turistico – Fuochi d’artificio

Cosa fare a Olbia e Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e vi ricordiamo che potete restare aggiornati consultando la nostra sezione dedicata agli eventi.

