Nuova vita per l’Olbia calcio, si riparte da Ninni Corda

Nuova vita per l'Olbia calcio, si riparte da Ninni Corda

15 Gennaio 2026

di Pietro Serra

L’Olbia calcio riparte da Ninni Corda.

L’Olbia Calcio 1905 annuncia la nomina di Ninni Corda a direttore dell’area tecnica, segnando un passo importante per lo sviluppo del progetto sportivo del club. La società punta sull’esperienza e sulle competenze di Corda per rafforzare la propria struttura tecnica e promuovere una gestione strategica volta alla crescita e alla competitività.

Professionista di lungo corso, Corda vanta una carriera ricca di successi, con oltre nove campionati vinti e incarichi di rilievo in squadre come Como Fc, Foggia, Savona, Tempio e Alghero. Al suo profilo si aggiunge un’esperienza internazionale significativa, maturata come Responsabile dello Scouting Internazionale per il club spagnolo Cd Leganés nella stagione 2016/2017, che arricchisce ulteriormente le sue competenze tecniche e organizzative.

La società esprime grande fiducia nel contributo di Corda, convinta che la sua presenza possa rappresentare un valore aggiunto determinante per la crescita dell’Olbia Calcio 1905. La nomina mira a rafforzare il progetto sportivo, garantendo continuità e coerenza con la storia del club e con le ambizioni future, puntando a consolidare la squadra e a migliorare la competitività in prospettiva di lungo periodo.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI