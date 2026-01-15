Nuova vita per l’Olbia calcio, si riparte da Ninni Corda

L’Olbia calcio riparte da Ninni Corda.

L’Olbia Calcio 1905 annuncia la nomina di Ninni Corda a direttore dell’area tecnica, segnando un passo importante per lo sviluppo del progetto sportivo del club. La società punta sull’esperienza e sulle competenze di Corda per rafforzare la propria struttura tecnica e promuovere una gestione strategica volta alla crescita e alla competitività.

Professionista di lungo corso, Corda vanta una carriera ricca di successi, con oltre nove campionati vinti e incarichi di rilievo in squadre come Como Fc, Foggia, Savona, Tempio e Alghero. Al suo profilo si aggiunge un’esperienza internazionale significativa, maturata come Responsabile dello Scouting Internazionale per il club spagnolo Cd Leganés nella stagione 2016/2017, che arricchisce ulteriormente le sue competenze tecniche e organizzative.

La società esprime grande fiducia nel contributo di Corda, convinta che la sua presenza possa rappresentare un valore aggiunto determinante per la crescita dell’Olbia Calcio 1905. La nomina mira a rafforzare il progetto sportivo, garantendo continuità e coerenza con la storia del club e con le ambizioni future, puntando a consolidare la squadra e a migliorare la competitività in prospettiva di lungo periodo.

