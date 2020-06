Le nuove piste ciclabili di Olbia.

Il primo ad essere realizzato sarà il percorso del centro. Partirà da piazza Regina Margherita, andrà giù per il Corso, percorrerà via Mameli, svolterà in via Roma e risalirà fino alla piazza da via Regina Elena. Da lunedì il personale dell’Aspo sarà al lavoro per rimuovere una fila di parcheggi e delimitare con i cartelli e la vernice il tratto ciclopedonale.

L’unica parte che sarà promiscua sarà quella in piazza, dove non sarà possibile restringere la carreggiata e, quindi, passeranno sia il bus che le biciclette. L’altra grande pista ciclabile che sarà realizzata sarà quella di via Aldo Moro. Anche qui sarà eliminata una fila di parcheggi, quella di sinistra a salire, e saranno realizzati anche due attraversamenti, uno in via Vignola e l’altro in via Gramsci.

Le bici arriveranno anche in via Galvani ed in via Veronese, collegando tutte le scuole di Olbia in quel percorso che da via Escrivà si collega all’Ansa sud e poi fino all’aeroporto, dove è stata appena appaltata la costruzione del sottopasso ciclopedonale. In tutto saranno 60 i chilometri di piste ciclabili realizzati. Tutte le strade con la presenza dei percorsi diventeranno Zone 30. In via Aldo Moro saranno installate anche le telecamere per far rispettare i limiti di velocità.

