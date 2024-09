La vicesindaco di Olbia Sabrina Serra scrive agli studenti, ai docenti e alle famiglie

Comincia la scuola e la vicesindaca di Olbia scrive una lettera rivolta agli studenti, ma anche alle loro famiglie ai docenti. “Care studentesse e cari studenti, insegnanti, famiglie, dirigenti e personale della scuola, desidero rivolgervi un caloroso augurio per l’inizio di questo nuovo anno scolastico. Ogni anno, settembre segna non solo il ritorno sui banchi di scuola, ma anche l’inizio di un viaggio fatto di scoperte, crescita e tante emozioni”. Così comincia la lettera di Sabrina Serra, vicesindaco e assessora comunale alla Pubblica istruzione.

“Cari studenti e studentesse, per voi questo è un momento importante. Ogni giorno che passerete a scuola sarà un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo, per esplorare mondi sconosciuti attraverso lo studio, ma anche per conoscervi meglio e capire cosa vi appassiona davvero. La scuola è il luogo dove si costruiscono le basi per il futuro ma è anche un luogo di vita quotidiana, dove si condividono momenti di gioia, di difficoltà e di crescita.

Lungo il cammino ci saranno sfide da affrontare, momenti in cui vi sentirete messi alla prova, ma sono certa che da queste difficoltà nasceranno le vostre più grandi soddisfazioni. Ogni piccola

conquista vi avvicinerà a ciò che desiderate diventare”.

“Cari insegnanti e dirigenti scolastici, a voi va il mio più sincero ringraziamento. Il vostro impegno, la vostra dedizione e la vostra passione sono fondamentali per accompagnare i ragazzi in questo cammino. Siete una guida, un punto di riferimento, e con il vostro lavoro contribuite a costruire il futuro della nostra società”.

“Care famiglie, anche il vostro sostegno è fondamentale. I vostri figli affrontano un percorso che li porterà a crescere e a maturare, e il vostro supporto è essenziale in questo viaggio.

Come amministrazione, continueremo ad impegnarci per fare in modo che la scuola rimanga un luogo sicuro, accogliente e stimolante per tutti. Il nostro obiettivo è rendere la scuola un ambiente in cui tutti possano esprimere il proprio potenziale, crescere, migliorarsi, senza mai sentirsi soli”.

“Vi auguro dunque un anno scolastico ricco di emozioni, di soddisfazioni e di nuovi traguardi, piccoli e grandi. Buon inizio di cuore a tutti!”.

