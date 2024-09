Il Comune di La Maddalena ottiene dalla Marina la gestione dei campi della caserma Faravelli

Per 16 anni il Comune di La Maddalena potrà gestire i campi sportivi della caserma Faravelli, lo prevede un protocollo siglato con la Marina. Per lo stesso arco di tempo, sempre rinnovabile, un’area vicino a piazza Comando sarà destinata a parcheggio.

“Nuovo protocollo fra Comune di La Maddalena e Marina Militare – spiegano dall’amministrazione comunale -. I precedenti accordi hanno portato alla realizzazione del primo tratto della pista ciclabile. Oggi i militari cedono le strutture sportive della Faravelli inutilizzate dal 2008 che passeremo a gestione comunale per 16 anni rinnovabili. Il protocollo sottoscritto dal sindaco Fabio Lai vede anche la firma del Ministri della Difesa Crosetto. Passa a gestione comunale, sempre per 16 anni, anche un’area militare nei pressi di piazza Umberto I necessarie per realizzare nuovi parcheggi il cui progetto è già stato approvato e finanziato”.

