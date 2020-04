La donazione.

Nonostante l’emergenza coronavirus non si ferma la solidarietà a Olbia e in Gallura per le apparecchiature sanitarie che servono anche in condizioni “normali”.

Due aziende di Olbia, Caredil Srl e Rocca di Mezzo hanno donato un defibrillatore ai soccorritori delle ambulanze della Intervol, che operano nelle sedi operative di Olbia, Berchidda e Buddsò.

