Conto alla rovescia per l’apertura del secondo Lidl a Olbia

Il cantiere del Lidl a Olbia.

La costruzione del nuovo Lidl, il secondo a Olbia, sta procedendo con passi da gigante. Il cantiere si trova in viale Aldo Moro, nell’area che un tempo ospitava una concessionaria d’auto. Oggi, a diversi mesi dall’inizio dei lavori, si può notare il capannone quasi completo.

Il supermercato aprirà a brevissimo e si attende la data. L’apertura di un nuovo supermercato in viale Aldo Moro consentirà a chi vive nel quartiere di avere una scelta più vasta nel settore food, ma anche non alimentare, in quanto Lidl vende anche numerosi articoli per la casa. Negli ultimi anni viale Aldo Moro sta sempre facendo più gola ai grandi marchi. Un tempo solo sede di piccole attività, oggi sono nati tantissimi supermercati e locali di grandi catene.

Con l’apertura del tratto di via Nicosia-Mosca, viale Aldo Moro ha inaugurato i suoi Eurospin, Mc Donald’s, Burger King e altri brand importanti. Si tratta spesso di grandi capannoni che si alternano ad villette e palazzine di pochi piani, che ospitano anche storici locali e piccoli supermercati. Prefabbricati che nascono su terreni che un tempo erano piena campagna o che, come Lidl, sostituiscono vecchie strutture cadute in disuso da diversi anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui