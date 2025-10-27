Successo per l’escursione al nuraghe Riu Mulinu: “Ha coinvolto tante persone”

L’escursione al nuraghe Riu Mulinu a Olbia.

Grande partecipazione e consenso per l’iniziativa che ha portato i cittadini al Nuraghe Riu Mulinu e alla chiesa di Nostra Signora di Cabu Abbas. L’escursione nei tesori storici di Olbia è stato un grande successo. A dare la notizia la Pro loco Olbia che lo ha organizzato.

”L’entusiasmo del Direttivo e l’impegno nella valorizzazione del nostro territorio, emersi durante l’evento di domenica 19 ottobre, al nuraghe Riu Mulinu e alla chiesa di Nostra Signora di Cabu Abbas, si sono diffusi tra i numerosi partecipanti, consolidando l’intento a proseguire sulla conoscenza dei siti archeologici e storici olbiesi. Ringrazio il professor Agostino Amucano, che ha messo a disposizione il suo sapere, offrendo non solo una lezione ricca di contenuti, ma anche un grande esempio etico: “La conoscenza non è un privilegio da custodire, ma una responsabilità da trasmettere. Ringrazio i membri del direttivo e in particolare prof Dario Bassu per aver arricchito la visita con nozioni di carattere storico e artistico“, ha dichiarato la presidente Laura Ghisu.

FOTO: Luca Parisi

