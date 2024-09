Obesità, aperto a Olbia un ambulatorio per il supporto terapeutico

A Olbia apre l’ambulatorio per curare l’obesità.

Migliorare la qualità della vita e prevenire le patologie croniche dei pazienti con grave obesità. Sono gli obiettivi del nuovo progetto avviato dalla Struttura Complessa di Diabetologia e Nutrizione Clinica della Asl Gallura: dal primo ottobre sarà aperto a Olbia, nell’ex ospedale San Giovanni di Dio, un ambulatorio dedicato alle persone che devono affrontare questo problema di salute.

“I pazienti affetti da questa patologia possono essere soggetti a difficoltà di diversa natura, cardiovascolari, respiratori, ma anche osteoarticolari ed endocrinologici. La grande obesità – sottolinea il Direttore della SC di Diabetologia e Nutrizione Clinica, Giancarlo Tonolo – è a tutti gli effetti una malattia cronica. L’obiettivo del nostro servizio è dare un supporto a queste persone, indirizzandole verso le giuste terapie che consentono di ridimensionare il problema di salute, provando nel contempo a migliorare la qualità della vita. Gli operatori dell’ambulatorio effettueranno le valutazioni nutrizionali nei pazienti con un indice di massa corporea, un parametro che rapporta altezza e peso, superiore a 40″.

Per accedere al servizio occorrerà l’impegnativa del medico curante per visita dietologica in paziente con obesità grave con IMC superiore a 40. L’accesso all’ambulatorio dovrà avvenire previa prenotazione al Cup (sportelli o modalità telematica).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui