In centro storico installate le luminarie di Natale.

S’Iscuru è appena finito ma al centro storico si vedono già le prime luminarie natalizie. In via Porto Romano sono comparsi, infatti, i primi addobbi: due grandi palle luminose.

Oggi nel primo pezzo del Corso Umberto e in via Principe Umberto si possono notare ancora alcuni addobbi di Halloween, mentre nella parte opposta si sente già aria di Natale. Il corso resterà così caratteristico ancora per poco: presto anche gli ultimi superstiti di S’Iscuru saranno rimpiazzati da luminarie, abeti, nastri, fiocchi e mercatini natalizi.

Tra circa un mese si entra già nel vivo delle Feste e Olbia non vuole essere colta impreparata nemmeno quest’anno.

