A Olbia apre la sede che aiuta le persone sovraindebitate

L’inaugurazione il 27 settembre.

L’Associazione Nazionale sul sovraindebitamento “Rialziamoci Italia” inaugurerà la propria sede locale di Olbia “Segretariato Sociale – Rialziamoci Olbia”, il giorno 27 settembre alle ore 17, presso la Sala Lodovici – Meeting & Business Center, al primo piano dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

“Rialziamoci Italia” è un’associazione che si prefigge l’obiettivo di diffondere e rendere accessibile la legge n. 3/2012 mettendo in relazione i soggetti sovraindebitati – privati cittadini, professionisti e imprese non comprese dalla disciplina fallimentare – con le istituzioni in grado di gestire le crisi da sovraindebitamento.

A tale scopo, ”Rialziamoci Italia” da diverso tempo sta aprendo sul territorio nazionale diverse sedi locali, dirette emanazioni a livello territoriale dell’Associazione nazionale sotto forma di segretariati sociali, presso le quali attivare gli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) autorizzati dal Ministero di Giustizia.

Ad oggi l’associazione “Rialziamoci Italia” ha ottenuto dal Ministero della Giustizia già quattro autorizzazioni per le province di Lecce, Foggia, Olbia e Vicenza ed è in attesa di ulteriori cinque autorizzazioni per altrettanti O.C.C..

L’obiettivo è quello di arrivare alla costituzione di venti O.C.C. entro il 2020, strutture che andranno a coprire l’intero territorio nazionale.

L’associazione Nazionale ”Rialziamoci Italia” intende perseguire i propri obiettivi attraverso le seguenti attività svolte dalle sedi locali:

• attività di segretariato sociale ai sensi della legge 328/2000, art. 22, comma 4;

• servizi di coordinamento, organizzazione e supporto agli Organismi di Composizione della Crisi (di seguito O.C.C.), di cui alla legge n. 3/2012;

• promozione e sostegno della solidarietà tra famiglie;

• attività di rappresentanza con le istituzioni pubbliche in materia di politica familiare;

• attività di cooperazione con organismi locali, nazionali e sovranazionali aventi finalità analoghe;

• servizi in materia di legge n. 3/2012 rivolti agli operatori del settore;

• promozione di iniziative di intervento culturale e azione sociale a tutela della soggettività familiare;

• pubblicazione di periodici e svolgimento di ricerche e altre attività di formazione in funzione di una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società contemporanea in continua trasformazione.

Per ulteriori informazioni sulle attività e le iniziative dell’Associazione è possibile visitare la pagina nazionale www.rialziamoci.it e il sito web della sede di Olbia www.rialziamociolbia.it , oppure contattando il numero verde gratuito 800-03.2012.

