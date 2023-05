Il nuovo sportello Confconsumatori apre a Olbia

Uno sportello di Confconsumatori a Olbia.

Confconsumatori inaugura un nuovo sportello di ascolto a Olbia, in via Mameli 36. Lo sportello si aggiunge agli altri presidi dell’Associazione attivi in Sardegna. Gli utenti consumatori potranno chiedere informazioni su:

Servizi e fatture di gas, luce, acqua, telefonia e internet

Trasparenza dei contratti, clausole vessatorie

Diritti di chi viaggia (treno, aereo, nave, bus, multe)

Garanzie post-vendita, danno da prodotto difettoso

Acquisti online e sicurezza nel web

Difesa del risparmiatore (banche, finanziarie)

Servizi postali e assicurativi

Tutela della salute e sicurezza alimentare

Problemi con la Pubblica Amministrazione

Tutela degli inquilini

Accesso alla giustizia (conciliazioni, Alternative Dispute Resolution, mediazioni, ricorsi

all’Arbitro, ecc.)

Segnalazioni alle Autorità (pratiche scorrette e ingannevoli).

La responsabile dello sportello di Olbia è Maria Rita Soddu. La sede di via Mameli n°36 è contattabile ai seguenti recapiti: cell. 329 2261229, oppure e-mail olbiaconfconsumatori@gmail.com . Lo sportello è aperto lunedì, martedì e venerdì dalle 17 alle 19. Confconsumatori è un’associazione di consumatori senza scopo di lucro, indipendente da partiti, sindacati, categorie economiche e pubblica amministrazione. La sede nazionale si trova a Parma, dove è nata nel 1976, quando 437 donne organizzarono il primo sciopero dei consumatori in Italia, per fermare la speculazione sul prezzo del Parmigiano. Conta oltre 30.000 associati in tutta Italia.

Grazie al riconoscimento ottenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), esprime un componente all’interno del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), organo nazionale rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Inoltre, è associazione di promozione sociale. Confconsumatori vive del contributo dei suoi iscritti e del finanziamento di campagne informative a beneficio dei cittadini, in gran parte alimentato dal ricavato delle sanzioni comminate dall’Antitrust alle aziende scorrette, che l’associazione contribuisce a segnalare.

