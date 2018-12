Il disagio all’ingresso dell’ex Equitalia di Olbia.

Chi in questi giorni si è recato all’Agenzia di Riscossione (ex Equitalia) non ha potuto riporre gli effetti personali dentro gli appositi armadietti di sicurezza, perchè mancavano le chiavi. Trovandosi impossibilitati a lasciare incustoditi i propri beni, malgrado l’obbligo, alcune persone hanno chiamato i carabinieri.

Poiché gli armadietti senza chiavi non potevano garantirne la custodia degli effetti personali, le quattro persone sono, comunque, potute entrare senza dover depositare i loro oggetti all’interno degli armadietti. In realtà le chiavi nei box erano state cambiate già tre volte, perché spesso chi deposita i loro effetti personali, quando vanno a riprenderseli, forse per fretta o sbadataggine, si porta via anche le chiavi.

