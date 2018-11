Spariscono lapidi dal vecchio cimitero.

Rabbia per alcuni parenti dei defunti di Olbia. Quando “il giorno dei morti”, come tanti, sono andati a visitare le tombe dei propri cari per portare dei fiori e fare qualche preghiera, hanno dovuto fare i conti con la “sparizione” della lapide dal loculo.

Una brutta sorpresa. Stando alla segnalazione di una donna di Olbia, che risale ad una settimana fa, non c’è stato alcun avviso di ciò che è accaduto alle tombe dei loro cari. Infatti, non si è aspettata di dover trovare il loculo di suo padre completamente spoglio e, di conseguenza, ha chiesto alcune spiegazioni. Pare, dunque, che le lapidi vengano rimosse perché pericolanti, in attesa che vengano messe apposto dai famigliari dei defunti.

Si svuotano le tombe, concessioni scadute? C’è chi, preoccupato, non ha potuto non notare anche che alcune tombe del cimitero di via Roma non esistono più. I loculi sono stati coperti da un pannello di plastica bianco. All’interno si può notare che sono completamente vuoti. Rimossi per scadenza della concessione o per incuria?

