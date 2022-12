Ha lavorato senza sosta la sezione Avis di Olbia in un 2022 molto positivo, che ha visto la squadra cittadina dei volontari del sangue impegnati per coprire il fabbisogno di sangue della Gallura, insieme al centro trasfusionale e alle altre associazioni affini, ottenendo risultati molto soddisfacenti che confermano l’aumento del numero di donazioni rispetto al 2021.

Tanti giovanissimi hanno dato il proprio contributo.

Particolarmente proficua l’attività di sensibilizzazione nelle scuole, dove numerosi 18enni di Olbia hanno potuto provare per la prima volta la gratificante esperienza della donazione del sangue. Dato positivo anche se consideriamo che per poter donare il sangue bisogna essere in perfetta salute e non essere assuntori di sostanze stupefacenti.

“Le scuole hanno risposto molto bene – afferma il presidente della sezione Avis di Olbia Nelly Barra -. Già nei primi mesi del 2023 abbiamo intenzione di replicare. Non solo le scuole ci hanno dato ottimi risultati, ma anche tutto il mondo del volontariato, dell’intrattenimento, dell’imprenditoria locali, con tante aziende, sindacati dei lavoratori, associazioni filantropiche. E ancora, Olbia Calcio, Mater, farmacie, forze dell’ordine, ordini professionali, gruppi degli stranieri in Italia, gruppi politici e, non ultima, la Chiesa Cattolica”.

Olbia ha una nuova consapevolezza.

Un gioco di squadra che ha portato a ottimi risultati: “Siamo soddisfatti della risposta di tutto il tessuto sociale cittadino. Inoltre, sempre più volontari ci affiancano liberamente nella nostra attività. Ci sentiamo accolti, supportati e incentivati a continuare la nostra bellissima, seppur tanto impegnativa, opera al servizio della comunità”, conclude Nelly Barra.

L’Avis di Olbia ha terminato il 2022 con la donazione del 29 dicembre attraverso l’autoemoteca all’esterno del centro commerciale Olbia Mare e la giornata di donazioni di ieri presso il centro trasfusionale cittadino, dove molti studenti universitari rientrati a casa per le feste hanno fatto la propria donazione di sangue

Alcune donazioni di sangue a Olbia tra scuole, centro trasfusionale e autoemoteca.

