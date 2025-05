Addio a Martino Inzaina.

Dolore a Olbia per la scomparsa prematura di Martino Inzaina, volato via a soli 59 anni. A dare la notizia della sua scomparsa la sua famiglia. L’uomo, originario di Calangianus, ma abitava in città da anni, lascia una moglie e quattro figli.

I funerali di Martino Inzaina si terranno venerdì 9 maggio, alle ore 16:30, nella chiesa di Nostra Signora De La Salette, partendo dall’abitazione dell’estinto, in via Lanfranco 39.

