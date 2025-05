Di Tempio il 75milionesimo passeggero di Volotea, ecco chi è

Fabio Bonaiuto e il suo record con Volotea.

Fabio Bonaiuto, giovane originario di Tempio Pausania, è il 75milionesimo passeggero ed è stato premiato all’aeroporto di Olbia, dove è stato accolto con il più grande tappeto di benvenuto da Guinnes World Record, con su scritto “Ciao mamma sono il passeggero 75.000.000 Volotea.

Volotea ha celebrato oggi un traguardo importante: ha raggiunto quota 75 milioni di passeggeri trasportati dal 2012 e Bonaiuto ha ricevuto in premio 75 voli gratuiti, da condividere con la propria madre. Il volo di Volotea, partito da Barcellona e atterrato all’aeroporto Costa Smeralda alle 11, ha coinvolto i passeggeri in un annuncio in cabina e la presenza a bordo di parte del team Volotea, incluso il fondatore e Ceo Carlos Munoz, per celebrare il traguardo.

Munoz ha commentato che celebrare il 75milionesimo passeggero con un’iniziativa così speciale rappresenta un’enorme emozione per tutto il team Volotea. Secondo il Ceo, il record mondiale incarnerebbe perfettamente lo spirito della compagnia, sempre orientato a sorprendere, emozionare e rendere ogni viaggio unico. Munoz ha sottolineato che Volotea non è solo una compagnia low-cost, ma una realtà che punta all’eccellenza.

