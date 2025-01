Olbia dice addio a Paolina Degortes, simbolo dell’ospitalità

Addio a Paolina Degortes.

Olbia piange Paolina Degortes, una donna molto conosciuta e voluta bene in città. È volata via all’età di 79 anni lasciando un grande vuoto. La Degortes abitava nel centro storico, poco distante dalla Basilica di San Simplicio ed era conosciuta con il nome di Ballaradda.

A lei è stato dedicato un articolo dalla giornalista Marella Giovanelli, che nel 2021 era andata a trovare la donna per intervistarla, in occasione della festa di San Simplicio, quando Paolina Degortes aveva aperto le porte della sua casa a tutti, come faceva per tradizione da più di 50 anni, durante la processione del Santo, facendo un grande buffet tipico olbiese.

Nel quartiere c’è un grande affetto nei confronti di Ballaradda, una donna molto ospitale e gentile, che si era fatta amare per la sua bontà d’animo. Il suo funerale si terrà il 15 gennaio, alle ore 11, nella Basilica di San Simplicio, con partenza dall’ospedale Giovanni Paolo II.

