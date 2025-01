In vendita uno dei più famosi ristoranti di Olbia

Uno storico ristorante vende a Olbia.

Uno dei più storici ristoranti di Olbia è finito in vendita. Nell’annuncio su Immobiliare.it viene descritta come “un’assoluta opportunità commerciale nel comune”, situato in viale Aldo Moro e sono allegate diverse fotografie.

Lo storico locale La Palma è stato aperto nel 1984 ed è ha fatto la storia della ristorazione di Olbia, per la qualità della cucina, come sottolinea anche l’inserzionista. Con la vendita, sia l’attività che l’immobile, ora finisce un’era di un locale da sempre apprezzati non solo dagli olbiesi, diventando proprio un marchio di fabbrica in città. Il ristorante è in vendita a 890.000 euro, come indica l’annuncio su Immobiliare.it.

